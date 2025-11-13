Михаил Кашурников из Лобни стал чемпионом мира по самбо

Подмосковный самбист Михаил Кашурников стал чемпионом мира в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Для Михаила это уже третий подобный титул.

Спортсмен из Лобни выступал в дисциплине «боевое самбо» в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он досрочно победил представителя Узбекистана Ислама Насирова.

Ранее на чемпионате мира золотую медаль завоевала еще одна подмосковная самбистка — Карина Черевань из Можайска. Она стала чемпионкой в весовой категории 65 килограммов, что стало ее вторым титулом чемпиона мира.

Всего сборная России завоевала 28 медалей: 21 золотую, две серебряные и пять бронзовых, заняв первое место в общекомандном зачете. Второе место заняли представители Казахстана, третье — сборная Кыргызстана. Чемпионат мира по самбо проходил в Бишкеке. За три дня разыграли 14 комплектов медалей в спортивном самбо. Всего участниками соревнований стали 659 спортсменов из 73 стран мира.