Михаил Ежокин покинул пост главы городского округа Домодедово | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 18:29 Михаил Ежокин покинул пост главы городского округа Домодедово Медиасток.рф

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Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

«Временное исполнение полномочий главы возложено на заместителя главы городского округа Домодедово Московской области Евгению Хрусталеву», — рассказали в ведомстве.

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И добавили, что Хрусталева ранее занималась вопросами разграничения государственного и муниципального имущества, недвижимого имущества и сделок с ним, землеустройства, агропромышленного комплекса городского округа, лесного хозяйства, деятельности общественных организаций в области охраны природы, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и другими важными для округа вопросами.

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