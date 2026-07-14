Миграционный рейд прошел в логистическом парке в Раменском округе

По итогам проверки документов в соответствии с Конституцией Российской Федерации составлено 44 протокола по части нарушения трудового законодательства, еще 18 человек привлечены из-за нарушения режима пребывания.

Среди проверенных выявлены 11 иностранных граждан, которые состояли в реестре контролируемых лиц, и два человека, которые находились в контрольном списке. В отдельных случаях мерой воздействия может стать выдворение за пределы страны.

В правоохранительных органах отметили, что рейдовые мероприятия на территории муниципалитета проводятся на постоянной основе. Окончательные данные о количестве нарушений, характере выявленных несоответствий и принятых мерах станут известны после завершения всех проверочных процедур.