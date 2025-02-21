МФЦ Жуковского в праздничные дни будет работать по измененному графику

График работы в праздничные дни в феврале и марте опубликовали в МФЦ Жуковского. В День защитника Отечества и Международный женский день многофункциональный центр на улице Лацкова, 1 будет закрыт.

В субботу, 22 февраля, МФЦ работает в обычном режиме, оказывая полный спектр услуг клиентам. 23 февраля в связи с Денем защитника Отечества — нерабочий день. 24 февраля многофункциональный центр работает в обычном режиме.

В пятницу, 7 марта, МФЦ работает в обычном режиме, оказывая полный спектр услуг клиентам. 8 марта МФЦ не работает. В воскресенье, 9 марта, многофункциональный центр работает в обычном режиме, но только те отделения, которые работают по воскресеньям.

В остальные дни МФЦ Жуковского работает в обычном режиме, предоставляя муниципальные, региональные и федеральные услуги с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.