МФЦ переедет в новый офис на улице Лацкова в Жуковском

С 16 сентября сотрудники МФЦ и ЗАГС в Жуковском начнут работать в новом офисе. Он расположен на втором этаже дома № 1 на улице Лацкова.

На время переезда — 13 и 14 сентября — многофункциональный центр «Мои документы» работать не будет. В эти дни принимать заявителей по вопросу выдачи паспортов будут только в офисе на улице Энергетической, 9. При этом выдача биометрических заграничных паспортов сроком на 10 лет проводится в территориальном подразделении ОМВД на улице Чкалова, 37. Сотрудники ЗАГС вести прием заявителей 13 и 14 сентября по графику в офисе на Советской улице, 6.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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