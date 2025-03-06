МФЦ в Наро-Фоминске изменит график работы 8 марта

Многофункциональный центр проинформировал жителей округа об изменении режима работы в связи с празднованием Международного женского дня. В учреждении попросили принять к сведению данную информацию при планировании посещения центров госуслуг.

Все офисы МФЦ 7 марта будут работать в обычном режиме, предоставляя полный спектр услуг в соответствии со стандартным расписанием.

В сам праздничный день, 8 марта, все офисы МФЦ на территории Наро-Фоминского городского округа будут закрыты для приема посетителей.

В остальные дни между праздниками и после них офисы «Мои Документы» будут работать по своему обычному графику. Уточнить время работы конкретного учреждения можно на региональном портале госуслуг.

Предварительная запись в МФЦ не является обязательной, но это можно сделать по телефону 122, набрав добавочный «3», через подмосковный портал госуслуг и через мобильное приложение «Добродел».