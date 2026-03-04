МФЦ в Истре переехал на новый адрес

Теперь МФЦ и администрация территориального отдела Павло-Слободское находятся по одному адресу — улица Дзержинского, дом 4. Ранее центр располагался на улице Октябрьской.

Расположение в жилом массиве повышает доступность услуг для местных жителей. Режим работы остался прежним: понедельник и среда — с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 13:00.

Специалисты ведут прием в режиме «одного окна», также есть возможность подать заявление через Госуслуги прямо в офисе. МФЦ в Павловской Слободе пользуется высоким спросом. За последний квартал 2025-го года принято 649 заявлений. Чаще всего обращаются по вопросам недвижимости, подтверждения учетной записи, а также в Социальный фонд и налоговую службу.

Для тех, кому удобнее другой график — с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу работает филиал в Дедовске на улице Ударной, дом 3а.