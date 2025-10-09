МФЦ Солнечногорска оказал свыше 200 тысяч услуг с начала 2025 года

Многофункциональный центр городского округа Солнечногорск предоставляет около 400 видов государственных и муниципальных услуг, значительная часть которых доступна в онлайн-формате. С начала 2025 года МФЦ оказал свыше 200 услуг.

Самыми востребованными направлениями оказались регистрация граждан по месту жительства и пребывания, а также услуги Росреестра. Среди электронных сервисов лидируют получение социальной карты жителя Подмосковья, присвоение адреса объектам недвижимости и оформление выписок из домовой книги.

МФЦ округа принимает участие в пилотных федеральных программах. Одно из новых направлений работы — прием документов по государственной услуге для объектов, расположенных на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. За отчетный период специалисты центра обработали 2311 таких заявлений.

Особое внимание уделяется обучению цифровым навыкам: сотрудники центра проводят занятия по компьютерной грамотности, работе с порталом Госуслуг и профилактике интернет-мошенничества. Кроме того, за этот год организовано свыше 200 выездных обслуживаний для граждан льготных категорий.

«МФЦ нашего округа активно развивает спектр государственных и муниципальных услуг, стремясь к максимальной доступности и удобству для жителей. Одним из востребованных направлений является выдача справок об участии в специальной военной операции участникам СВО и членам их семей. Сотрудники МФЦ оказывают поддержку в оформлении необходимых документов, включая выездное обслуживание на дом, в госпитали и реабилитационные центры», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По итогам года Солнечногорский МФЦ вошел в число лидеров Московской области по исполнению региональных стандартов. Коллектив центра отмечен наградами губернатора Московской Области, Министерства экономического развития РФ и Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.