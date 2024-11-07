МФЦ Солнечногорска начали выдавать справки об участии в СВО

Справку об участии в специальной военной операции можно получить через портал «Госуслуги» и центрах «Мои услуги» в Солнечногорске с 1 ноября 2024 года. Документ подтверждает факт участия в боевых действиях, что значительно упрощает порядок оформления льгот и мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей.

Ранее справки об участии в специальной военной операции не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами, что усложняло процесс их получения для бойцов и их родственников.

Заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик совместно с руководителем МФЦ Солнечногорска Натальей Спицыной проверили работу новой услуги. Кирилл Типографщик отметил, что при получении электронного талона на выдачу справки заявитель может пройти без очереди, и вся процедура занимает не более 15 минут.

Существует два вида справок для военнослужащих: об участии в специальной военной операции и для членов их семей и о статусе участника. Для получения справки в МФЦ бойцу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а членам семьи потребуется подтвердить родство.

Специалисты МФЦ Солнечногорска оказывают консультативную помощь заявителям, которые подают заявления самостоятельно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Срок предоставления услуги составляет четыре рабочих дня. Если потребуется дополнительная проверка по заявлению и приложенным документам, срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней.

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