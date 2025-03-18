МФЦ Подмосковья выдали свыше 2 тысяч карт болельщика с начала года

Подмосковные МФЦ оформили свыше двух тысяч карт болельщика с начала года. Они необходимы для посещения матчей чемпионата Российской Премьер Лиги без ограничений.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, карты болельщика необходимы как взрослым, так и детям до 14 лет. Он дает право посещения всех матчей Российской Премьер Лиги без ограничений.

Подать заявление на получение карты можно через «Госуслуги», а также в приложениях «Госуслуги Биометрия», «Госуслуги Карта болельщика» и через МФЦ.

«Оформить карту болельщика ребенку до 14 лет можно на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи с данными ребенка, а также в МФЦ. С собой при этом нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Присутствие ребенка не обязательно», — добавили в министерстве.

Оформить карту болельщика в Подмосковье можно во всех офисах МФЦ. Их адреса можно найти по ссылке.