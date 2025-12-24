МФЦ Подмосковья пригласил детей на предновогодние конкурсы

В преддверии Нового года в офисах «Мои документы» в Подмосковье для детей организуют специальные праздничные мероприятия. В центрах проводят мастер-классы и конкурсы рисунков.

Юным посетителям предлагают попробовать себя в создании новогодних украшений и поделок. На занятиях дети могут собственными руками изготовить открытки, игрушки и современные декоративные элементы для украшения елки.

Кроме того, в офисах принимают детские рисунки в рамках новогодней тематики. Все желающие могут проявить воображение и продемонстрировать художественные навыки.

В подмосковных многофункциональных центрах создали праздничную атмосферу: помещения украсили, а в некоторых офисах открыли яркие фотозоны.

Узнать, в каких именно офисах «Мои Документы» запланированы мастер-классы и конкурсы, а также уточнить даты и время проведения мероприятий можно на сайте.