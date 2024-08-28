МФЦ Подмосковья получили 500 тысяч обращений по услугам Росреестра с января

Услуги подмосковного Росреестра, такие как государственный кадастровый учет и регистрация недвижимости, остаются одними из самых востребованных в МФЦ Московской области. Всего многофункциональные центры оказали около 500 тысяч услуг, адресованных Росреестру, с начала года.

Особое внимание уделяется улучшению взаимодействия ведомств для повышения качества и доступности услуг, а также уменьшению сроков обработки документов и внедрению новых подходов в работе с заявителями.

Прием документов от физических и юридических лиц, включая учетно-регистрационные действия и запросы на предоставление сведений из ЕГРН, осуществляется во всех МФЦ региона. Отмечается, что в Московской области работает 244 офиса «Мои документы».

Помимо этого, в 15 офисах МФЦ региона уже можно подать заявления на учетно-регистрационные действия и запросы на предоставление сведений из ЕГРН по объектам недвижимости, находящимся в новых регионах России. Записаться можно через портал госуслуг или по телефону 122 (добавочный 3).

Директор ГКУ МО «Московский областной центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Галина Варганова подчеркнула важность эффективного взаимодействия Росреестра и МФЦ для обеспечения высокого качества услуг, включая обучение сотрудников и разъяснение изменений в законодательстве.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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