МФЦ Подмосковья получил награду на всероссийском конкурсе

Московскую область представляли МФЦ Шатуры, Дубны, Пушкина, Рузы и Солнечногорска. При выборе победителя оценивались такие критерии, как доступность офисов, использование цифровых технологий и организация цифровых зон.

«Мы будем стремиться делать все возможное, чтобы услуги и сервисы МФЦ были удобными для жителей нашего региона и соответствовали духу времени. Благодарю всю команду МФЦ, а это более шести тысяч человек, за самоотверженный труд и вклад в общее дело!» — прокомментировала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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