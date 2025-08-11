МФЦ Подмосковья отправили 21 тонну гуманитарной помощи в зону СВО с января

Подмосковные МФЦ участвуют в отправке гуманитарной помощи бойцам СВО с самого начала спецоперации. С января они собрали и передали более 21 тонны груза.

Как рассказали в областном Мингосуправления, гуманитарную помощь передали в зону СВО и пункты временного размещения.

«С самого начала спецоперации МФЦ Подмосковья оказывают помощь фронту и тем, кто сейчас крайне нуждается в поддержке — беженцам, раненым бойцам в госпиталях», — сказала директор Центра компетенций госуправления Галина Варганова.

Специалисты офисов регулярно комплектуют грузы для передачи бойцам. Часто помощь собирают по запросам военнослужащих. Это маскировочные сети, продукты, лекарства и многое другое.

Кроме того, МФЦ организовывает выезды в госпитали и пункты временного размещения для проведения консультаций и помощи в оформлении документов.