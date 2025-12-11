МФЦ Подмосковья организуют праздничные мероприятия в День Конституции

Офисы «Мои Документы» в Подмосковье подготовили праздничные программы ко Дню Конституции России. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Так, 12 декабря в МФЦ пройдут торжественные церемонии вручения первых паспортов подросткам, которым исполнилось 14 лет. Для посетителей также организуют тематические викторины о Конституции, а гостям подарят брошюры с текстом Основного закона и ленточки в цветах российского флага.

В некоторых офисах установят специальные стенды с интересными фактами об истории Конституции и государственных символов, чтобы посетители могли больше узнать о значении этого праздника.

Ознакомиться с полным списком мероприятий можно на сайте.