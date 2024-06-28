МФЦ Подмосковья и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в региональных центрах «Мои Документы» жители смогут открыть банковский счет и подать заявку на товарный эквайринг.

«В офисах МФЦ Московской области теперь оказывают ряд услуг для бизнеса, в частности, регистрируют ИП. Сотрудничество помогает нам развивать это направление и оказывать услуги комплексно. В офисах МФЦ можно также открыть счет и подать заявку на торговый эквайринг. И все это можно сделать за одно посещение», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Главная цель соглашения — повысить качество услуг, а также расширить их перечень в офисах «Мои документы». Также стороны договорились регулярно обмениваться опытом клиентоцентричного подхода в обслуживании заявителей.

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