МФЦ Подмосковья и Москвы запустят совместный проект для удобства жителей

Жители столичного региона теперь смогут получать госуслуги в МФЦ и Москвы, и Подмосковья. О совместном проекте центров «Мои документы» рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в МФЦ Подмосковья можно получить помощь в оформлении услуг на столичном портале. В свою очередь, специалисты многофункциональных центров Москвы помогут подать заявления на портале госуслуг Московской области», — рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Услугами можно воспользоваться в цифровых зонах, что удобно. Теперь на гостевых компьютерах в Подмосковье открыт доступ к столичному порталу mos.ru. Жители Москвы смогут получать консультации по 20 онлайн-услугам.

Жители Подмосковья тоже смогут пользоваться помощью московских офисов «Мои Документы» в зонах электронных услуг. К оформлению доступны 22 популярные услуги на РПГУ.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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