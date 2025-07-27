МФЦ оказали более 90 тысяч услуг в Химках с начала лета

День сотрудника многофункциональных центров отмечают сегодня в России. Только с июня специалисты таких организаций в Химках оказали жителям свыше 90 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Всего с начала года МФЦ округа оказали горожанам более 250 тысяч услуг. Из них около 50 тысяч — это консультации по подаче заявлений в электронном виде на Госуслугах.

При этом самой популярной услугой стала регистрация учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации. Также пользуются спросом услуга по кадастровому учету недвижимого имущества и регистрации прав на недвижимость.

Напомним, что в Химках действуют пять офисов многофункциональных центров. Они находятся в доме № 67 на Юбилейном проспекте, в доме № 4 на Зеленой улице в микрорайоне Левобережный, в доме № 7 на улице Чапаева в микрорайоне Сходня, а также в деревне Брехово.