МФЦ оказали более 90 тысяч услуг в Химках с начала лета

День сотрудника многофункциональных центров отмечают сегодня в России. Только с июня специалисты таких организаций в Химках оказали жителям свыше 90 тысяч государственных и муниципальных услуг.
Всего с начала года МФЦ округа оказали горожанам более 250 тысяч услуг. Из них около 50 тысяч — это консультации по подаче заявлений в электронном виде на Госуслугах.
При этом самой популярной услугой стала регистрация учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации. Также пользуются спросом услуга по кадастровому учету недвижимого имущества и регистрации прав на недвижимость.
Напомним, что в Химках действуют пять офисов многофункциональных центров. Они находятся в доме № 67 на Юбилейном проспекте, в доме № 4 на Зеленой улице в микрорайоне Левобережный, в доме № 7 на улице Чапаева в микрорайоне Сходня, а также в деревне Брехово.
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