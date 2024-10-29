Более 70 тысяч услуг оказали в МФЦ в Подольске с января

Многофункциональный центр городского округа принял в текущем году более 159 тысяч заявлений. Обратившимся жителям оказали свыше 71 тысячи услуг.

Большую часть из них — 50,3% — составляли федеральные услуги, на долю региональных услуг пришлось 24,5%, муниципальных — 23,8%. Операторы колл-центра по единому номеру телефона 122 приняли больше 29 тысяч обращений граждан.

Самой популярной в 2024 году услугой стал кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость. Второе место заняла регистрация учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации, а также восстановление доступа к учетной записи в ЕСИА и подтверждение личности. Третьей по востребованности услугой стала выдача или замена паспорта гражданина России.

Многофункциональный центр Подольска предоставляет жителям более 420 услуг, в том числе 77 муниципальных, 98 федеральных и 222 региональных.

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