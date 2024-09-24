Более 130 тысяч услуг оказали в МФЦ в Одинцове с начала года

Одинцовский многофункциональный центр продолжает удерживать лидерство среди подобных учреждений в Московской области. Благодаря развитой сети из шести офисов и 15 территориально обособленных структурных подразделений он обеспечивает комфортный и быстрый доступ к государственным и муниципальным услугам для всех жителей округа.

Центр обработал более 120000 заявлений на получение федеральных услуг, 7200 региональных и 1368 муниципальных всего за восемь месяцев. Кроме того, около 31000 обращений подали через портал Госуслуг, что еще раз доказывает удобство цифровых технологий для развития многофункционального центра.

Высокий уровень работы Одинцовского центра также отметили на региональном уровне. Так, министр Надежда Куртяник вручила руководителю Одинцовского многофункционального центра Наталье Куликовой почетную грамоту. Это знак признания отличной работы всего коллектива, который постоянно стремится сделать услуги более качественными и удобными для жителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».