Офис МФЦ в Лобне занял 2-е место в Подмосковье

Многофункциональный центр Лобни по итогам 2024 года занял второе место в Московской области по выполнению плана доходов. Офис продолжает развиваться и улучшать качество обслуживания.

В декабре многофункциональному центру Лобни исполнится одинадцать лет. За это время он стал важным элементом городского сервиса, обслуживая тысячи жителей. Глава города Анна Кротова отметила достижения центра и поблагодарила его сотрудников за их труд.

Для улучшения качества обслуживания сотрудники активно внедряют новые технологии и оборудование.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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