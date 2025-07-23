МФЦ Ленинского округа представит Подмосковье на федеральном конкурсе

Офис многофункционального центра «Мои документы» в Лопатино Ленинского округа Московской области будет представлять регион на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в категории «Лучшая региональная сеть МФЦ». Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Директор МФЦ «Мои документы» Ленинского округа Виктор Митрохин отметил, что для центра большая честь выступить от имени Московской области на таком масштабном конкурсе. По его словам, это признание совместных усилий команды по предоставлению качественных и доступных услуг жителям округа. Современный офис, ориентированный на комфорт посетителей и использование инновационных технологий, должен произвести положительное впечатление на жюри. Участие в конкурсе станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития и улучшения работы центра.

Отметим, что эксперты оценят множество критериев, включая удобство расположения филиалов, применение цифровых решений, качество консультаций и другие важные показатели.

Современный МФЦ в Лопатино соответствует высоким стандартам обслуживания: здесь есть платежные терминалы, зона для фотоуслуг, интерактивный информационный киоск, комфортная зона ожидания и игровая площадка для детей. Центр начал работу в 2021 году, сейчас в нем функционируют 10 окон приема и цифровая зона для получения электронных услуг.

Помимо Лопатино, в конкурсе примут участие еще четыре подмосковных МФЦ из Балашихи, Каширы, Домодедово и Орехово-Зуевского округа. Итоги конкурса будут подведены не позднее 30 сентября 2025 года и объявлены на Всероссийском форуме МФЦ.