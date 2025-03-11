МФЦ Ленинского округа оказали свыше 110 тысяч услуг с начала 2025 года

Многофункциональные центры Ленинского округа подвели итоги работы с начала этого года. Они предоставили более 110 тысяч консультаций жителям.

Специалисты оказывали услуги очно и через кол-центр. Наиболее часто жители округа обращались для оформления и замены СНИЛС, получения дубликата и за услугами ЕСИА и Росреестра.

«Мы стремимся обеспечить максимально комфортное и эффективное обслуживание каждого жителя нашего округа. Каждый сотрудник нашего центра — это профессионал, который не только обладает глубокими знаниями в своей области, но и умеет находить подход к каждому посетителю», — отметил директор МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» Виктор Митрохин.

Сейчас в офисах МФЦ работают 62 окна приема и выдачи документов, а также зоны доступа к порталам РПГУ и ЕПГУ. Среднее время ожидания составляет до пяти минут.