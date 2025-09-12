МФТИ запустил канал про науку в мессенджере МАХ

Московский физико-технический институт первым среди российских вузов запустил собственный научно-популярный канал «Физтех: Сборка будущего» в национальном мессенджере МАХ. Это позволит ему укрепить присутствие в медиапространстве и предложить пользователям Сети новую форму популяризации науки.

На платформе МАХ институт будет рассказывать не только о собственных исследованиях, но и о вкладе, который вуз вносит в развитие отечественной и мировой науки.

В формате комментариев и доступных объяснений специалисты будут делиться актуальными знаниями со всеми, кто проявляет интерес к науке.

Создание канала МФТИ в национальном мессенджере — это смелый проект, полностью соответствующий духу учебного заведения, миссия которого всегда заключалась в том, чтобы быть проводником науки будущего.

Общение с подписчиками будет строиться на образных примерах, зрелищных экспериментах и живых встречах с ведущими учеными. Особый акцент сделают на популяризации математики и естественных наук, показывая, как фундаментальные открытия превращаются в реальные технологии.

Контент адаптируют под формат МАХ: на канале будут публиковать короткие посты с участием исследователей, видеоролики длительностью до минуты, которые будут простым языком объяснять сложные концепции, а также интерактивные материалы и ИИ-визуализацию для наглядной демонстрации данных.

Главная цель проекта — создать современную цифровую площадку для прямого диалога между наукой и аудиторией на базе сведений из достоверных источников.

Канал «Физтех: Сборка будущего» покажет науку изнутри: даст возможность услышать мнение ученых, познакомит с историей и будущим вуза, даст прогнозы, развеет мифы, а также предоставит слово студентам.

Подписаться можно по ссылке.