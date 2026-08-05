МФТИ представил новый метод создания катализаторов для очистки воздуха

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) вместе с коллегами из российских и зарубежных научных организаций разработали инновационный способ создания катализаторов. Эти катализаторы предназначены для очистки воздуха от оксидов азота — опасных компонентов автомобильных выхлопов и промышленных выбросов.

Оксиды азота образуются при сгорании топлива в двигателях автомобилей, судов, самолетов, а также на теплоэлектростанциях и промышленных предприятиях. Эти вещества вредят здоровью человека и окружающей среде, поэтому для их нейтрализации нужны специальные каталитические системы.

Новый метод основан на использовании синтетических цеолитов. По сравнению с существующими технологиями он сокращает время производства с нескольких дней до двух часов, а также повышает устойчивость и срок службы материала.

Технология может быть адаптирована под различные задачи и использована при работе с природными цеолитами. Это может снизить стоимость производства катализаторов в будущем.

Сейчас ученые продолжают исследования, чтобы определить оптимальные параметры синтеза материала и проверить его работу в условиях, максимально приближенных к эксплуатации автомобильных нейтрализаторов. Если испытания пройдут успешно, новая технология может найти применение в системах очистки выхлопных газов транспорта и промышленных предприятий. Это позволит снизить уровень вредных выбросов и улучшить качество воздуха.