Межзональный конкурс хоровой музыки прошел в Воскресенске

Музыканты из трех округов Подмосковья приняли участие в конкурсе хоровой музыки «Надежда-2025» в Воскресенске. Всего за победу поборолись 400 воспитанников профильных учебных заведений.

Конкурс провели на сцене Дворца культуры «Химик». Участниками стали музыканты из Раменского, Котельников и Воскресенска.

Они исполнили песни военной тематики в честь 80-летия Победы, произведения русской и зарубежной классики, а также современных композиторов. В состав жюри вошел преподаватель 1-го Московского областного музыкального колледжа Коломны, заслуженный работник культуры Московской области Николай Гуськов.

Лауреатами конкурса стали хоровые коллективы Воскресенской детской школы искусств.

Отметим, что творческое состязание проводят в Воскресенске с 2000 года. Ранее оно имело статус районного конкурса, а с 2009 года стал межзональным.