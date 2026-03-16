Межзональный конкурс ансамблевого мастерства прошел в поселке Серпухова

Состязание «Весенний триумф» состоялось в доме культуры поселка Большевик. Участие в нем приняли 51 творческий коллектив из Серпухова, Протвина, Пущино, Чехова и Подольска.

Музыканты соревновались в 10 номинациях. Среди них — ансамбли народных и струнных инструментов, фортепианные и смешанные составы. Специальная номинация «Учитель — ученик» подчеркнула преемственность традиций музыкального искусства.

Конкурс зародился в Детской школе искусств «Синтез» как локальное мероприятие для поддержки юных музыкантов. В прошлом году формат стал открытым — пригласили коллективы из Пущино и Протвина. Теперь «Весенний триумф» вышел на межзональный уровень с широким представительством городов.

Рост числа участников и географии конкурса подтверждает интерес к ансамблевому исполнительству и высокий уровень музыкальной культуры региона. Организаторы надеются, что в следующем году фестиваль ждет еще больший масштаб.