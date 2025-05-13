Межведомственные учения по ликвидации последствий ДТП провели в Домодедове

Масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия прошли 13 мая на 51-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Домодедове. В тренировке участвовали свыше 60 специалистов и 29 единиц техники различных экстренных служб Московской области.

Согласно замыслу, на автодороге произошло столкновение трех легковых автомобилей с грузовиком, перевозившим водный раствор аммиака. В смоделированной аварии пострадали шесть человек, двое из которых нуждались в срочной госпитализации, в том числе с применением санитарной авиации.

Специалистам предстояло предотвратить возможную разгерметизацию опасного груза и ликвидировать образовавшийся затор из 730 автомобилей.

В учениях приняли участие сотрудники МЧС, ГИБДД, дорожных служб, медицины катастроф и других экстренных ведомств. Особое внимание уделили организации объездных маршрутов, оперативному оповещению водителей и слаженному взаимодействию всех служб.

Навыки личного состава пожарно-спасательного гарнизона региона высоко оценил начальник МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

Подобные тренировки позволяют отработать алгоритмы действий при реальных чрезвычайных ситуациях на важнейших транспортных артериях страны.

Особую актуальность учения приобретают в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на дороги значительно возрастает.