Межведомственные учения экстренных служб прошли в Чехове

В пятницу, 27 марта, на территории автобусного парка в городском округе Чехов состоялись межведомственные учения экстренных служб медицинских организаций при ликвидации последствий массового ДТП. В тренировке приняли участие пожарные и спасатели 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», а также их коллеги из 79-й ПСЧ Федеральной противопожарной службы и аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас».

Руководитель пресс-службы Московской областной станции скорой медицинской помощи Полина Козлова сообщила, что подобные учения являются восемнадцатыми по счету и проводятся в разных муниципалитетах Московской области. Их цель — отработать взаимодействие спасателей, полиции, ГИБДД с медицинскими организациями при ликвидации последствий массового ДТП.

«Мы отрабатываем полный круг действий — от момента происшествия и вызова экстренных оперативных служб до медицинской эвакуации и оказания помощи в стационарах», — отметила Полина Козлова.

Заместитель начальника территориального управления №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин раскрыл сценарий учений. По легенде, произошло лобовое столкновение автобуса «УАЗ» и автомобиля «ВАЗ-2109». В автобусе находилось 21 человек, из них 7 средней степени тяжести, три — тяжелой степени и один погибший, водитель. В автомобиле «ВАЗ-2109» был заблокирован деформировавшимися конструкциями водитель, предположительно, с травматической ампутацией руки.

Цель пожарных и спасателей — прибыть на место происшествия, стабилизировать технику, потушить условное загорание, которое произошло в результате столкновения, отключить аккумуляторы. Спасатели 311-й пожарно-спасательной части и ПСГ «ЧеховСпас» деблокируют пострадавшего, оказывают ему первую доврачебную помощь и эвакуируют в безопасную зону.

По прибытии первой бригады скорой медицинской помощи на место вызывается служба «медицины катастроф» для сортировки пострадавших. Все участники учений с поставленными задачами справились.