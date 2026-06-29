Межведомственные рейды прошли на водоемах Подольска

Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде и сформировать у населения культуру безопасности, в Подольске проводятся профилактические рейды с участием сотрудников МЧС, спасателей «Мособлпожспаса» и представителей администрации округа. Особое внимание уделяется детской безопасности.

Специалисты разъясняют юным жителям округа правила отдыха на водоемах, акцентируя внимание на недопустимости нахождения на пляжах без родителей. Патрульные группы выявляют случаи купания людей в местах, где это запрещено. Отдыхающим рассказывают о печальных последствиях таких нарушений — со статистикой и конкретными примерами.

В рамках рейдов проводятся мастер-классы по оказанию первой помощи. Принять участие в них может любой желающий. На специальном медицинском манекене специалисты демонстрируют базовый алгоритм оказания первой помощи утопающим и пострадавшим от теплового или солнечного удара.