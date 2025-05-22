Межведомственное совещание по организации ЕГЭ и ОГЭ прошло в  Чехове

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В администрации муниципального округа Чехов состоялось обсуждение вопросов, касающихся пунктов проведения экзаменов, обеспечения комплексной безопасности и охраны порядка. Также участники встречи рассмотрели аспекты информационной безопасности в период проведения мероприятий.

На совещании, посвященном подготовке и организации государственной итоговой аттестации в этом году для учащихся девятых и 11-х классов, рассмотрели основную тему — эффективную организацию экзаменов и обеспечение безопасности школьников.

В период с 23 мая по 4 июля ЕГЭ будут сдавать 595 учеников, для этого подготовят пять пунктов. Кроме того, для выпускников девятого класса ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля, ожидается участие 1956 школьников. Для проведения тестирования этой группы будет задействовано девять школ. Это также требует серьезной подготовки и координации, чтобы обеспечить высокий уровень организации.

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