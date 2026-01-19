Межшкольный этап турнира по математике начался в Балашихе

Открытие межшкольного этапа турнира «Математические бои» в рамках Балашихинской школьной лиги прошло в гимназии № 1 имени А. В. Баландина. В соревнованиях участвуют команды учеников пятых — восьмых классов из 34 школ округа.

Формат турнира предусматривает, что каждая команда играет по два матча для повышения объективности результатов. В первый день победу одержала команда шестиклассников гимназии № 1 «Братство первых». Капитан команды Антон Гончаров отметил слаженность работы и общую цель — стать двукратными чемпионами.

«Семь лучших команд по итогам школьного этапа уже вышли в муниципальный. Остальные поборются за еще одну путевку в турнире „Товарищеские встречи имени И. Г. Петровского“. В финал пройдут только восемь команд», — рассказала муниципальный координатор Татьяна Сырых.

Математический бой — командное состязание, где участники демонстрируют знания и навыки решения сложных задач. Сначала команды получают задания и работают над ними в отведенное время, затем обмениваются решениями: одна команда презентует свою работу, соперники анализируют и ищут возможные ошибки. Оценку дает компетентное жюри. Итоговый победитель определяется по сумме баллов за корректные решения и умелую критику оппонентов, поэтому успех зависит как от мастерства решения задач, так и от способности аргументированно анализировать чужие рассуждения.