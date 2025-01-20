Межшкольный этап «Математических боев» начался в Балашихе

В этом году организаторы решили расширить формат Балашихинской школьной лиги, предоставив возможность проявить себя не только спортсменам, но и тем, кто интересуется творчеством и медиа. Одним из новых направлений стали математические бои.

Сергей Юров отметил, что такие соревнования помогают школьникам не только развивать математические навыки, но и учиться работать в команде и представлять результаты своей работы. Он выразил уверенность в успехе данного направления и пожелал удачи всем участникам.

По правилам математического боя команды получают одинаковые задачи и время на их решение. Участники работают в разных помещениях, а затем встречаются для обсуждения. Одна команда выступает в роли докладчика, в то время как другая задает вопросы и ищет недостатки в решениях. Об этом рассказала директор учебно-методического центра Балашихи Татьяна Рожкова.

Она также сообщила, что до Нового года прошел школьный этап, в котором были отобраны 36 команд из пятых, шестых, седьмых и восьмых классов. Межшкольный этап проходит на девяти площадках, и 18 команд, показавших лучшие результаты, продолжат борьбу в следующую субботу. В финал, который состоится в апреле, выйдут восемь лучших команд.

Одной из победительниц первого дня стала ученица восьмого класса школы № 26 Анастасия Селина. Она рассказала, как узнала о турнире от своей учительницы математики и стала заместителем капитана команды. «Состязания прошли очень интересно! Мы с командой 30-й школы шли с равным количеством баллов, но на последней задаче нам удалось вырвать победу», — поделилась Анастасия.