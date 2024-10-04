Межрегиональный военно-патриотический семинар «Юнармии» начался в Подмосковье

Межрегиональный образовательный военно-патриотический семинар для руководителей Домов «Юнармии» стартовал в Подмосковье. В нем принимает участие более 100 специалистов в сфере патриотического воспитания из более чем 35 регионов России.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, «Юнармия» Московской области показывает отличные результаты, как у себя дома, так и на федеральном уровне.

«Со своей стороны мы всячески поддерживаем эту работу, проводим военно-патриотические сборы, игры и слеты, организовываем для юнармейцев разные обучения — Медиашколу и Школу пилотирования БПЛА», — сказала Швелидзе.

Она добавила, что этот семинар — отличная площадка для обмена опытом.

После семинара участники посетили «Музей отечественной военной истории» в деревне Падиково в Истре. Для гостей организовали экскурсию, также они возложили цветы к памятнику советским солдатам.

В Подмосковном отделении «Юнармии» состоят более 54 тысяч человек и более 1100 отрядов. Студенты и школьники проводят патриотические акции, навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, отвозят помощь на Донбасс, пишут письма со словами поддержки военнослужащим в зоне СВО.

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