Межрегиональный турнир по женскому хоккею прошел в Домодедове

В Домодедове завершился IV межрегиональный женский хоккейный турнир «Второе дыхание». На лед вышли восемь команд из разных уголков страны, чтобы побороться за звание лучших.

В соревнованиях приняли участие «Авангард» из Домодедова, «Сатурн» из Раменского, «GT» из Санкт-Петербурга, «Королевы льда» из Тулы, «Морошка» из Печоры, «Волжанка» из Саратова, «Альфа» из Нововоронежа, а также «Орса» из Ярославля.

В упорной борьбе чемпионский титул завоевала команда «Альфа». Второе место на пьедестале почета заняли хоккеистки из Петербурга. Бронзовые медали турнира отправились в Ярославль.

Команда из Домодедова остановились в шаге от призового места, заняв четвертую позицию.

Турнир прошел уже четвертый раз. Второй год подряд его принимала современная ледовая арена «Авангард» в Домодедово.

Соревнования проводили 6 и 7 декабря в рамках государственной программы «Спорт России».