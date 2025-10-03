Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек прошел в Серпухове

Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек на Кубок Серпуховского городского прокурора Московской области прошел в комплексе «Русский медведь» 3 октября. Мероприятие собрало около сотни юных спортсменок, превратив площадку в эпицентр волейбольного мастерства и бескомпромиссной борьбы.

За престижный трофей приехали побороться семь команд, представляющие три федеральных округа России — Северо-Кавказский, Приволжский и Южный.

На площадке встретились девушки 2012–2013 года рождения, каждая из которых с первых же минут показала твердый настрой на победу.