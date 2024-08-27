Межрегиональный турнир по следж-хоккею прошел в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Соревнования в рамках летнего Кубка главы прошли в Воскресенске. В них поучаствовали команды из нескольких городов страны.

Побороться за победу на летнем Кубке главы в Чехов приехали команды из Луганска, Нижнего Новгорода и Тамбова. Возраст участников соревнований — от 10 до 17 лет.

«Огромное спасибо Михаилу Николаевичу Собакину, который уделяет большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, помогает в проведении турнира. Ну и, конечно, хоккейный клуб „Гранит“, который принял нас в большую хоккейную семью, огромное спасибо!» — поделился главный тренер команды «Гранит-следж» Владимир Тернавский.

Первый матч команда из Луганска выиграла у Нижнего Новгорода со счетом 3:1. Во второй встрече стартового дня состязаний хозяева льда сыграли «Гранит-следж» и «Волчата» из Тамбова.

Турнир в Чехове выиграла команда из Луганска. Тамбовчане заняли второе место. Хозяева поля оказались на третьей строчке турнирной таблицы.

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