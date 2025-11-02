Межрегиональный турнир по ММА прошел в Серпухове
Во дворце спорта «Надежда» в Серпухове прошел межрегиональный турнир по ММА. Всего 238 бойцов от 12 до 17 лет вышли на октагон, чтобы выявить сильнейших.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с заместителем министра инвестиций, промышленности и науки МО Кириллом Лосунчуковым, Председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой, правоохранительным блоком поприветствовал участников турнира.
Серпухов собрал сильнейшие сборные команды Московской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской, Белгородской и Калужской областей, а также из Донецкой Народной Республики. В Год защитника Отечества турнир был посвящен воинам специальной военной операции.
В этом году турнир получил статус межрегионального и был включен в Единый календарный план Минспорта РФ.
«Благодарю организаторов соревнования — президента Федерации ММА муниципалитета Максима Гузовского и руководителя общественной организации „Русич“ Андрея Тихонова, Федерацию ММА МО, Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья за высокий уровень проведения соревнований», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
От Серпухова в турнире поучаствовало 25 спортсменов.