Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе прошел в Луховицах

В Луховицах прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший более сотни юных спортсменов из Москвы, Подмосковья, Рязанской и Тульской областей. Турнир был посвящен памяти гвардии лейтенанта Павла Гаврилова, выпускника Луховицкой школы № 1, погибшего в 1996 году на территории Чеченской Республики.

За проявленное мужество и отвагу он был награжден орденом Мужества посмертно. Это спортивное событие проводится в Луховицах уже более 20 лет. Возраст участников варьировался от семи до 15 лет.

Одним из участников соревнований стал 11-летний Ярослав Морозов, который не раз становился серебряным и бронзовым призером областных турниров. Юный борец тренируется шесть раз в неделю и ответственно подошел к подготовке к этим соревнованиям. Его первая схватка завершилась уверенной победой — соперник был уложен на лопатки.

Главный судья соревнований Александр Красник рассказал, что спортсмены боролись по действующим правилам: младшие участники проводили схватки продолжительностью три минуты, а старшие — два периода по две минуты.

Всего в рамках турнира разыграли 16 комплектов наград. Победители получили кубки и медали. Греко-римская борьба остается одним из самых популярных видов спорта в Луховицах. Этим направлением здесь занимаются более 150 человек, которые регулярно выступают на соревнованиях Центрального федерального округа и России, а также входят в состав сборной Московской области.