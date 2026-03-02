Межрегиональный турнир по единоборствам прошел в Волоколамске

1 марта в Центре подготовки и патриотического воспитания «Спецвзвод» собрались около 100 атлетов из Московской и Тверской областей. Соревнования, приуроченные к 190-летию выдающегося миссионера, объединили спортсменов, духовенство и представителей общественности.

Соревнования приурочили к 190-летию со дня рождения святителя Николая Японского — выдающегося миссионера, посвятившего жизнь духовному просвещению. Перед началом турнира к участникам обратились почетные гости: благочинный церквей Волоколамского округа протоиерей Герман Григорьев, депутат окружного Совета депутатов Светлана Маменко, лидер общественного движения «ВключиВолоколамск» Федор Степанов и координатор межрегиональной общественной организации «Спецвзвод» в Волоколамске Антон Ермишин. Выступавшие подчеркнули важность сочетания физической силы с духовной стойкостью и патриотическим воспитанием.

Грепплинг — современный вид спортивного единоборства, совмещающий технику разных борцовских дисциплин с минимальными ограничениями на использование болевых и удушающих приемов. Состязания прошли в два блока, по итогам каждого состоялась торжественная церемония награждения. Победители и призеры получили медали и грамоты, а завершился турнир памятными фотографиями.