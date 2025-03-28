Межрегиональный образовательный форум прошел в гимназии № 7 в Чехове

Педагоги из разных регионов России приняли участие в образовательном мероприятии «Форум-Сказ-2025» в Чехове. Его организовали сотрудники информационно-методического центра «Екатеринбургский дом учителя».

Для участников подготовили мастер-классы, спич-сессии, интерактивные семинары. На форуме также организовали рефлексивно-методическую площадку. Собравшиеся обсудили разные подходы к работе с педагогами и учениками, эффективное распределение ресурсов в сфере образования. Наиболее активных участников отметили наградами.

«Высокий профессиональный уровень подготовки мероприятия позволил педагогам и руководителям образовательных организаций определить ключевые направления для дальнейшего роста», — рассказали организаторы.

Отметим, что управление образования и школы Чехова с 2018 года тесно сотрудничают с коллегами из Екатеринбурга.