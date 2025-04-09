Межрегиональный конкурс учебных проектов прошел в Чехове

На площадке гимназии № 2 при поддержке Молодежного клуба Русского географического общества провели конкурс по краеведению «Чеховский меридиан — 2025» с участием иностранных гостей. В этом году мероприятие было посвящено 180-летию Русского географического общества, 165-летию со дня рождения А. П. Чехова и 80-летию Великой Победы.

Фестиваль открылся яркими и запоминающимися номерами и увлекательными выступлениями гостей.

В этот раз за победу боролись 78 участников из восьми регионов нашей страны: Москвы, Иркутской, Самарской, Челябинской, Московской областей, Республики Башкортостан, Камчатского края, Краснодарского края, федеральной территории «Сириус», а также представители Казахстана и Сербии.

Победителей, призеров и номинантов наградили дипломами и подарками на торжественной церемонии закрытия.