Межрегиональный конкурс поэтического творчества прошел в Балашихе

В Центре детского и семейного чтения городского округа Балашиха состоялся открытый межрегиональный конкурс поэтического творчества и художественного чтения «Мой край родной». Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества и 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проходил в два этапа — онлайн и очно. В этом году в нем приняли участие 175 конкурсантов из 20 регионов России. Победители определялись в двух номинациях — «Автор» и «Чтец» — в нескольких возрастных группах, что позволило выявить как самобытных поэтов, так и талантливых исполнителей.

«Мой край родной» проводится с 2010 года и ориентирован на участников любительских творческих объединений, коллективов культурно‑досуговых учреждений, школ и лицеев Московской области и других регионов. Конкурс способствует поддержке и развитию регионального поэтического творчества и художественного чтения среди молодежи и взрослых.

Организаторами выступили некоммерческий проект «Родное Подмосковье», Фонд творческого наследия имени Виктора Бокова и Центр детского и семейного чтения Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого». Мероприятие прошло при поддержке Центра культуры народов России «Государственный российский Дом народного творчества имени Поленова».