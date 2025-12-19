Межрегиональный конкурс народной песни прошел в Раменском

Межрегиональный конкурс народной песни имени Сергея Коткова собрал артистов в доме культуры «Чулковский». Традиционное мероприятие под названием «Песнь добра» прошло в Раменском уже в восьмой раз.

В творческом соревновании участвовало около 250 вокалистов со всей Московской области. Среди них как любители народного жанра, так и профессионалы — солисты, ансамбли и даже хоры.

В состав жюри вошли заслуженные артисты России. Участников оценивали в нескольких возрастных категориях по десятибалльной шкале — отмечали вокальное мастерство, тембр голоса, владение дыханием, костюм и образ в целом, рассказала заслуженная артистка России Анастасия Артемова.