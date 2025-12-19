Межрегиональный конкурс народной песни прошел в Раменском
Межрегиональный конкурс народной песни имени Сергея Коткова собрал артистов в доме культуры «Чулковский». Традиционное мероприятие под названием «Песнь добра» прошло в Раменском уже в восьмой раз.
В творческом соревновании участвовало около 250 вокалистов со всей Московской области. Среди них как любители народного жанра, так и профессионалы — солисты, ансамбли и даже хоры.
В состав жюри вошли заслуженные артисты России. Участников оценивали в нескольких возрастных категориях по десятибалльной шкале — отмечали вокальное мастерство, тембр голоса, владение дыханием, костюм и образ в целом, рассказала заслуженная артистка России Анастасия Артемова.
Одна из участниц — восьмилетняя Ксения Хубулова — уже четыре года выступает в детском ансамбле «Любава». «Мы занимаемся фольклором, поем и танцуем, это очень здорово, потому что, когда выступаешь, тебе кажется, как будто ты попал в прошлое», — поделилась Ксения.
На сцене выступали исполнители разных возрастов. Они показали свои творческие номера, театральные постановки с танцами и песнями. Победителей наградили дипломами лауреатов, а также кубками и медалями.