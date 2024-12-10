Межрегиональный форум Общественной палаты Подмосковья прошел в Химках

Четвертый Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества при поддержке Общественной палаты Подмосковья прошел в Химках. Главной темой для обсуждения стали международные отношения.

Участие в форуме приняли 12 региональных и муниципальных Общественных палат. Встречи проходили на протяжении четырех дней. Среди приглашенных спикеров были ведущие специалисты сферы международных отношений. Старт форуму дала стратегическая сессия: собравшиеся подвели итоги за 2024 год и определили вектор развития в будущем.

«Основная задача форума — обмен опытом. Традиционно обсуждаем те темы, которые волнуют жителей, стараемся охватить все сферы», — поделился заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Спикеры подняли такие важные темы, как положение России на международном поле, необходимость сохранения духовно-нравственных ценностей и культурного наследия и многое другое.

Также в рамках форума провели встречу молодежных некоммерческих организаций региона. Собрание прошло на базе Российского университета кооперации.

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