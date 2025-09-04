Межрегиональный энергетический форум пройдет в Подмосковье 10 сентября

Межрегиональный форум «Решения для нового технологического уклада» пройдет в Доме правительства Подмосковья 10 сентября. На нем встретятся эксперты отрасли, чтобы обменяться опытом и обсудить стратегии развития энергетики.

На форуме обсудят развитие, цифровизацию и стратегическое планирование в энергетике. Эксперты выработают конкретные решения для формирования новых стандартов отрасли.

«Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнёрами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов „энергетику будущего“ — умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В программу войдут три тематические секции, связанные с повышением надежности электроснабжения, инновациями и подготовкой профессиональных кадров.

В рамках форума также состоится выставка современных технологий.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.