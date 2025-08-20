Межрегиональный энергетический форум пройдет в Красногорске 10 сентября

На мероприятии соберутся ведущие эксперты и руководители для разработки стратегических решений.

Отрасль составляет фундамент технологического суверенитета России. Сейчас она переживает этап глубоких преобразований, которые диктуют необходимость в комплексном подходе, цифровизации и четком стратегическом планировании. Эти темы лягут в основу дискуссий в рамках форума «Решения для нового технологического уклада».

Выбор Подмосковья в качестве места проведения не случаен. Регион обладает целым рядом уникальных характеристик: здесь сконцентрирован крупнейший в стране топливно-энергетический комплекс, включающий 103 тысячи километров электросетей и свыше 37 тысяч трансформаторных подстанций, а также свыше 2,7 тысячи котельных.

Московская область также входит в тройку лидеров по объемам потребления электроэнергии. Кроме того, в регионе реализуют масштабные программы, нацеленные на повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей. Также Подмосковье демонстрирует рекордные темпы по развитию электрозарядной инфраструктуры — здесь работают 840 станций для электромобилей, а к концу года их число превысит тысячу.

«Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов „энергетику будущего“ — умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Деловая программа будет включать три тематические сессии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых аналитиков и бизнеса. Дополнительно пройдет выставка современных технологий и образцов техники.

Регистрация открыта на официальном сайте энергияперемен.рф