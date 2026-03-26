Межрегиональный чемпионат по самбо прошел в Наро-Фоминске

24 марта в Наро-Фоминске прошли чемпионат и первенство по самбо, посвященные памяти подполковника полиции Андрея Николаевича Чижа. В соревнованиях приняли участие девять команд из Москвы, Подмосковья и Калужской области — более ста спортсменов в нескольких весовых и возрастных категориях. Турнир, уже ставший традиционным, ежегодно объединяет большое количество участников и болельщиков.

По итогам общекомандного зачета наро-фоминские спортсмены набрали наибольшее количество наград — 83 медали — и уверенно заняли первое место. Команда Обнинска стала второй (71 медаль), третьими — спортсмены из Ступина (48 медалей).

«Эта победа — результат упорных тренировок, работы тренеров и поддержки родителей!» — говорят победители. Самбо, по их словам, помогает укреплять тело, поднимать спортивный дух, учит силе, выносливости и умению защищать себя. Ежедневные упорные тренировки не оставляют места праздности, а жесткая дисциплина формирует характер, который помогает побеждать не только на ковре, но и в жизни.



