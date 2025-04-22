Межрегиональный чемпионат по кинологии начался в Серпухове

На базе Губернского колледжа в Серпухове стартовал конкурс профессионального мастерства среди студентов среднего профессионального образования, посвященный кинологии. В мероприятии приняли участие 11 конкурсантов из 10 регионов России, включая Белгородскую, Московскую, Рязанскую, Липецкую области и Краснодарский край.

Программа конкурса включала пять дисциплин, соответствующих стандартам ГОСТ: содержание и разведение собак, теоретические основы дрессировки, методы подготовки собак по породам, бизнес-планирование в кинологии и нормативно-правовые аспекты. Участники демонстрировали свои знания и навыки в таких сферах, как оказание первой помощи животным, расчет питания, знание законодательной базы и работа с незнакомыми собаками — одно из самых сложных испытаний.

«Собаки предоставляются колледжем и подбираются так, чтобы быть дружелюбными, но разными. Это позволяет объективно оценить реальный уровень подготовки конкурсантов. Работа с незнакомым животным — настоящий показатель профессионализма», — отметил эксперт Михаил Меньшиков.

Конкурс преследует сразу несколько целей: популяризацию профессии кинолога в России, создание сообщества преподавателей-экспертов и выявление лучших специалистов среди студентов. Как подчеркивают эксперты, терпение и упорство — ключевые качества для тех, кто хочет добиться успеха в этой сфере.