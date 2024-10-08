Межрегиональные соревнования владельцев ловчих птиц прошли в Можайске

Недалеко от деревни Клементьево прошли состязания среди охотников, тренирующих ловчих птиц. Они соревновались в трех дисциплинах.

Жители, практикующие охоту с соколами и ястребами, и любители хищных птиц демонстрировали, как их питомцы умеют проявлять сноровку, скорость и послушание.

Конкурсанты состязались в заданиях на определенное время. В номинации «Соколы с кругов» каждой птице предоставлялось до 10 минут, «Ястребы в угон» — до пяти минут и «Соколы — полеты на скорость» — до пяти минут.

Победителем соревнований и обладателем кубка Московского общества охотников и рыболовов стал Дмитрий Родионов. На втором месте в номинации «Соколы — полеты на скорость» оказался Иван Дзюбак. Бронзу в номинации «Соколы с кругов» получил Антон Поляков.

Для зрителей мероприятия также организовали фотозоны с хищными птицами. Посетителям подарили тематические сувениры.

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